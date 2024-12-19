Цей інцидент є першим випадком, коли високопосадовий військовий був убитий так далеко від зони бойових дій.

Українські спецслужби здійснили зухвале вбивство російського генерала Ігоря Кириллова в Москві, продемонструвавши високий рівень підготовки та технологічної винахідливості. Однак цей успіх має обмежене значення для загальної ситуації на фронті, пише The New York Times.

"Я думаю, що є психологічний вплив, який говорить елітам, що ми можемо знайти вас, де б ви не були, і ви не в безпеці", - зазначив колишній співробітник ЦРУ Дуглас Лондон. Але він підкреслив, що це не матиме суттєвого впливу на військові можливості Росії.

На полі бою ситуація для України залишається складною. Російські війська наближаються до ключових міст у Донецькій області, що змусило владу розпочати евакуацію понад 300 000 мешканців регіону.

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"Бомба, яка вбила генерала Кириллова, показала подібний рівень винахідливості. Він був прикріплений до скутера біля житлового будинку та підірваний дистанційно, коли генерал вийшов із будівлі", — йдеться в описі операції.

Цей інцидент є першим випадком, коли високопосадовий військовий був убитий так далеко від зони бойових дій.

Україна активно використовує асиметричні методи ведення війни, зокрема цілеспрямовані вбивства і диверсійні операції. За словами експертів, це "стратегія необхідності", адже Україна має обмежені ресурси в порівнянні з Росією. Однак такі дії викликають суперечки навіть серед союзників Києва.

"Українці бачать тут можливість," - заявив колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф. "Вони намагаються розпалити російську еліту, щоб змусити Путіна укласти угоду. Я вважаю, що це помилкова стратегія."

Адміністрація Байдена намагалася обмежити такі операції через залежність України від американської допомоги, але результати були незначними. Якщо адміністрація Трампа скоротить підтримку, українські спецслужби можуть активізувати асиметричні операції, вбачаючи в них один із небагатьох способів продовження спротиву.

Однак, навіть серед українських військових є скептицизм щодо ефективності таких дій. Один із старших офіцерів спецназу анонімно зазначив, що подібні операції мають "нульовий" стратегічний і тактичний вплив. Він також вважає, що Росія вимагатиме припинення таких атак як частину умов для можливого мирного врегулювання.

Ліквідація Кириллова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.

Згодом джерела УНІАН заявили, що Кириллова ліквідувала Служба безпеки України. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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