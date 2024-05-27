Опубліковано офіційну заяву.

У Міністерстві оборони пояснили заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про прийом іноземних інструкторів.

У Telegram-каналі відомства повідомляється, що вони разом з Генеральним штабом почали працювати над відповідними документами, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде ухвалено рішення щодо відправлення інструкторів.

"Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", - додали у Міноборони. Відео дня

Відправка французьких інструкторів в Україну: що відомо

Сьогодні Сирський написав у Telegram, що вітає французьку ініціативу направити інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Він повідомив, що вже підписав відповідні документи.

Журналісти звернулися за коментарем до міністерства оборони Франції. Там їм не підтвердили цю інформацію. Лише зазначили, що відповідні обговорення ведуться ще з кінця лютого цього року.

Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон першим підняв питання можливість відправки військ в Україну, якщо вона проситиме про це.

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