На війні в Україні загинули канадці Кайл Портер і Коул Зеленко, які вступили у Інтернаціональний легіон.
Як повідомляє CBC News, чоловіки були вбиті в районі Бахмута 26 квітня. Відомо, що вони служили в Інтернаціональному легіоні. Портер говорив журналістам, що умови на фронті нагадували м'ясорубку. "Дайте мені подумати, як мені вижити наступні кілька днів...", - написав він за три дні до того, як його вбили.
За словами їх командира, росіяни обстріляли чоловіків з артилерії, коли вони захищали ключовий маршрут постачання в місто. Портер, Зеленко і як мінімум ще троє українських солдатів сховалися в укріпленому бункері, але загинули в результаті прямого попадання.
У заяві сім'ї Портера йдеться, що він під час своїх місій рятував життя пораненим солдатам. За їхніми словами, українські командири рекомендували його до медалі за "доблесні дії" під Бахмутом.
У Міністерстві внутрішніх справ Канади заявили, що отримали повідомлення про загибель своїх громадян і зв'язуються з владою для отримання додаткової інформації. За неофіційними підрахунками CBC News, вони стали четвертим і п'ятим канадцями, загиблими на війні в Україні.
Інтернаціональний легіон: останні новини
Нагадаємо, що нещодавно окупанти убили в Бахмуті добровольця з США Купера Ендрюса. Чоловік потрапив у російську засідку, коли захищав евакуйованих.
У березні стало відомо про загибель колишнього офіцера Сил оборони Естонії Іво Юрака під Бахмутом.
Також повідомлялося про смерть громадянина Франції, який вступив до Інтернаціонального легіону, щоб воювати на боці України.