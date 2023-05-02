26 квітня російські загарбники обстріляли їх з артилерії.

На війні в Україні загинули канадці Кайл Портер і Коул Зеленко, які вступили у Інтернаціональний легіон.

Як повідомляє CBC News, чоловіки були вбиті в районі Бахмута 26 квітня. Відомо, що вони служили в Інтернаціональному легіоні. Портер говорив журналістам, що умови на фронті нагадували м'ясорубку. "Дайте мені подумати, як мені вижити наступні кілька днів...", - написав він за три дні до того, як його вбили.

За словами їх командира, росіяни обстріляли чоловіків з артилерії, коли вони захищали ключовий маршрут постачання в місто. Портер, Зеленко і як мінімум ще троє українських солдатів сховалися в укріпленому бункері, але загинули в результаті прямого попадання.

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У заяві сім'ї Портера йдеться, що він під час своїх місій рятував життя пораненим солдатам. За їхніми словами, українські командири рекомендували його до медалі за "доблесні дії" під Бахмутом.

У Міністерстві внутрішніх справ Канади заявили, що отримали повідомлення про загибель своїх громадян і зв'язуються з владою для отримання додаткової інформації. За неофіційними підрахунками CBC News, вони стали четвертим і п'ятим канадцями, загиблими на війні в Україні.

Інтернаціональний легіон: останні новини

Нагадаємо, що нещодавно окупанти убили в Бахмуті добровольця з США Купера Ендрюса. Чоловік потрапив у російську засідку, коли захищав евакуйованих.

У березні стало відомо про загибель колишнього офіцера Сил оборони Естонії Іво Юрака під Бахмутом.

Також повідомлялося про смерть громадянина Франції, який вступив до Інтернаціонального легіону, щоб воювати на боці України.

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