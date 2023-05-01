Він потрапив у засідку окупантів.

На війні в Україні загинув американський доброволець Купер Ендрюс з позивним "Гарріс".

Про це повідомив засновник медіа-організаії "PopularFront" Джейк Ханрахан у мікроблозі Twitter. "Мені дуже сумно це говорити, але один із PopularFront загинув в боях в Україні. 26-річний Купер "Гарріс" Ендрюс тривалий час підтримував PF і був частиною нашої спільноти", - написав він.

За словам журналіста, колишнього морського піхотинця вбили в Бахмуті. "Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих", - зазначив він.

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Ханхран зазначив, що спільнота не знала про його участь у війні в Україні. Також він оприлюднив фрагмент листування з Ендрюсом, де той каже, що путінський режим повинен вмерти.

Загибель іноземних добровольців в Україні

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні створили "Інтернаціональний легіон", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн.

У квітні стало відомо про загибель грузинського добровольця Арсена Кецбая, який жив в Україні і служив у лавах Збройних Сил України.

У березні повідомлялося про смерть Міхала Журека з Польщі - він був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Наприкінці року стало відомо, що на фронті загинули громадяни Польщі Януш Шеремет і Кшиштоф Тіфель.

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