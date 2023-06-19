Після евакуації батьки вирішили разом з дітьми знову повернутися у місто.

Трьох дітей, які після примусової евакуації знову повернулися до Авдіївки, знайшли і повторно евакуювали.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає радіо Свобода. За його словами, це дві дівчинки 6 та 10 років та 17-річний хлопець.

"Минулго тижні прийшла інформація, що батьки з трьома дітьми повернулися в місто. Як тільки вона з’явилася, усіх трьох знайшли і вивезли. Дякуємо і волонтерам, і місцевим, які розуміють, що це не жарти, коли діти повертаються у місто, і що надали таку інформацію", - уточнив детіла Барабаш.

Він уточнив, що у місті досі залишається одна дитина - 12-річний хлопець, якого розшукують вже три місяці. При цьому останні півтора місяця батьків дитини у місті не бачать, оскільки вони переховуються. У міській військовій адміністрації є декілька версій, де наразі перебуває родина. Він припустив, що батьки з дитиною все ще у місті.

За іншою версією, родина могла загинути в старій частині міста. В даний час тривають їх пошуки, але вже відомо, що в центральній частині Авдіївки їх точно немає.

Ситуація в Авдіївці

В місті дуже складна ситуація. Окупанти постійно обстрілюють місто з різних видів зброї. Крім того, в Авдіївці вже понад рік немає ніякх благ цивілізації. Незважаючи на це, за даними влади, в місті все ще залишаються 1728 осіб.

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