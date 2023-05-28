Також уражено ЗРК та склади боєприпасів.

Авіація сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також три - по його зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться уранковому зведенні Генштабу. "Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено три ворожих БпЛА різного тип", - додали в Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

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Також цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні, детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Загалом протягом минулої доби противник завдав три ракетних удари, два з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою", - попередили в Генштабі.

Війна в Україні: новини

Найгостріша ситуація наразі на Донбасі. Там йдуть безперервні бої в Авдіївці, Бахмуті та інших населених пунктах. Крім того, низку мирних населених пунктів окупанти продовжують обстрілювати.

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