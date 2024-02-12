Обидва рази вилетіла непарна кількість ракет.

У 2024 році російські загарбники двічі випускали по Україні ракети "Калібр" з моря, обидва пуски були нетиповими. Про це розповіла очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, Росія застосувала "Калібри" під час ракетних атак 2 січня та 7 лютого. Обидва рази було випущено по три ракети. "Це досить нетипово, можу зауважити, тому що непарне число. Перший раз старт був, вірогідніше за все, з надводного ракетоносія, а другий - з підводного. При тому, що під час самої атаки він не знаходився на бойовому чергуванні, а вже в ході розвитку подій був виведений, підступно так, на пускові рубежі", - сказала вона в ефірі Київ24.

Гуменюк пояснила, що пуск трьох ракет може свідчити про певні негаразди - наприклад, щось не спрацювало і одна з них заклинила або не вийшла. Це пояснюється зношенням ракетоносіїв. Саме тому, додає вона, російські окупанти залежать від інфраструктурних об'єктів в окупованому Севастополі, де вони обслуговують ракетні установки та завантажують "Калібри".

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Що відомо про масований обстріл 7 лютого:

Нагадаємо, тієї ночі окупанти атакували міста України різними типами озброєння. Загалом вони застосували 20 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300.

Українська протиповітряна оборона знищила 15 ударних дронів, 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 крилаті ракети "Калібр".

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