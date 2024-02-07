Вони можуть вийти на пускові рубежі близько 05:00.

У ніч на середу, 7 лютого, російські загарбники підняли в небо кілька бортів стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, вони зафіксували зліт декількох бортів з аеродрому Оленья, який знаходиться в Мурманській області.

"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - близько 5:00. Слідкуйте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - додали військові у своєму офіційному Telegram-каналі.

Загроза масованого обстрілу: останні новини

Вчора Monitoring опублікував супутникові знімки російського аеродрому, зазначивши, що росіяни проводять дії, які свідчать про підготовку до ракетних обстрілів України.

Вночі росіяни протягом декількох годин атакували Україну безпілотними літальними апаратами, загрозу скасували лише о 02:39.

Вдень в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що окупанти тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один підводний ракетоносій, споряджений 4 керованими ракетами типу"Калібр". Решта російських кораблів знаходяться в пунктах базування, море штормить.

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