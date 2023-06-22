Також знищено понад 20 одиниць військової техніки загарбників.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували ще понад три роти російських військових та понад 20 одиниць їхньої техніки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває.

"Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань", - зазначив він.

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За даними командувача, протягом доби втрати росіян вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Крім того, знищено 21 одиницю військової техніки російських терористів. Зокрема, уражено три танки, шість бойових броньованих машин, безпілотники "Zala" та "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона", комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", радіолокаційну станцію "Зоопарк" та автомобільну техніку окупантів.

Також було знищено два місця зберігання боєприпасів ворога.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними Міноборони, українські війська наступають одразу на кількох напрямках. Так, на півдні Сили оборони України поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють росіян та вирівнюють фронт.

Водночас, на східному фронті українська армія веде як оборонні, так і наступальні дії й продовжує стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Зокрема, протягом доби росіянам не вдалося просунутися ні на метр на цих напрямках.

У Міноборони додали, що ворог залучає резерви, щоб спробувати відновити втрачені позиції, однак зазначає численних втрат. Так, за добу Росія втратила ще 650 своїх військових та понад 60 одиниць ворожої техніки та озброєння.

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