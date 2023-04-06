Процес вже розпочався гучним звільненням генерала Рустама Мурадова.

На російських топ-військових чекають нові звільнення через провал досягнення поставлених цілей в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Кадрові чистки через провали на фронті вже стартували.

За повідомленнями російських спільнот та ЗМІ, міністерство оборони Росії звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угрупування військ в Україні. Саме він командував м'ясними штурмами Вугледара і нарвався на критику, як колег, так і воєнкорів.

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"На цей момент він є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, швидше за все, їх буде більше, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", – зазначили у британській розвідці.

Провал цілей РФ в Україні

У лютому українські військові повідомили, що Росія наказала окупантам захопити Донбас до березня 2023 року. На це кинули величезні сили.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки - 155-а бригада російських морпіхів була повністю розбита. Там сталася найбільша танкова поразка армії РФ.

Тим часом досі тривають спроби РФ захопити Бахмут. Місто тримається, хоч бої точаться вже у центральних районах.

За даними американської розвідки, російське керівництво могло помилитися в спроможностях української армії. Окупанти і надалі будуть стикатися з великою кількістю проблем і не зможуть захопити Донбас до кінця цього року.

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