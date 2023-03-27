Хоч офіційно кадрові перестановки не коментують, причина цілком очевидна.

Генерал-полковника армії РФ Рустама Мурадова зняли з посади командувача угрупуванням військ "Схід". Саме його називали "вугледарським м'ясником" за безглузді лобові штурми українського міста.

Як повідомляє низка російських пабліків з посиланням на інформовані джерела, офіційно про відставку Мурадова поки мовчать, хоч причина ймовірних кадрових рішень більш ніж очевидна.

Генерал Мурадов потрапив під шквал критики так званих "воєнкорів" та власних колег-окупантів через "м'ясні штурми" Вугледара. Він відправляв колони російської техніки на мінні поля, техніка підривалася, а залишки особового складу, який вижив, ліквідовували воїни ЗСУ.

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За даними "ВЧК-ОГПУ", джерела критично коментували тактику Мурадова під Вугледаром. Втрати були невиправдані успіхами.

"Генерал Мурадов взагалі без обмежень людей і техніку спалює на Вугледарському напрямку, але вони не те що просунутися не змогли, вони навіть у бої нормально не вступали: їх щоразу палять на марші, або вони самі мінними полями їдуть", - коментували інформоване джерело на початку березня.

Генерал-полковник Рустам Мурадов має звання "героя" РФ. За воєнні злочини в Україні 28 лютого 2022 року генерал потрапив під санкції ЄС та низки інших країн.

"М'ясні штурми" Вугледара: що відомо

Вугледар Донецької області здавався окупантам легкою здобиччю. Штурмом міста керував генерал Мурадов, який планував захопити Вугледар тактикою "м'ясних штурмів".

Однак тритижневий штурм міста став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом. Британська розвідка підтвердила величезні втрати армії РФ під Вугледаром, опублікувавши супутниковий знімок, де видно кількість знищеної російської військової техніки. Як з'ясувалося згодом, ця техніка належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили це.

Через величезні втрати родичі "двохсотих" вже були готові до самосуду над генералом-м'ясником Мурадовим. Згодом деякі підрозділи відмовилися виконувати накази вищого командування під Вугледаром.

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