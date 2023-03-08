Кремль недооцінив силу українського опору. Росіянам дедалі важче воювати в Україні.

Російське керівництво могло помилитися в спроможностях української армії. Як повідомляє розвідувальна спільнота США у своєму щорічному звіті загроз, окупанти і надалі будуть стикатися з великою кількістю проблем.

"Путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками", - йдеться у звіті.

За заявою розвідки, оголошена Путіним восени минулого року мобілізація спроможна лише поповнити кадровий склад на найближчий час. Однак вона також може стати причиною підриву довіри до дій керівництва країни з боку її громадян.

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"Повний ефект від часткової мобілізації почне відчуватися лише навесні та влітку. Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю у 2023 році", - повідомляє розвідка.

Війна в Україні: що відомо з актуального

Загальна кількість втрат російської армії перевищила 155 тисяч осіб. Зокрема за понеділок українськ військові знищили 700 противників.

За минулу добу ЗСУ відбили 100 російських атак. 7 березня росіяни завдали 24 авіаційних та один ракетний удар по Україні.

В CNN повідомили, що підтримка Росією "вагнерівців" у Бахмуті скорочується. Мова іде не лише про людський ресурс, а й про снаряди та озброєння.

Американський інститут вивчення війни заявив, що у випадку захоплення росіянами Бахмута вони не зможуть прорватися вглиб України. Їм не вистачає ресурсів для забезпечення такого кроку.

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