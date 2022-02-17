У Путіна зазначають, що ситуація на лінії розмежування "нагнітається".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "посилення провокаційних дій Києва біля лінії розмежування на Донбасі в останню добу".

Про це пише ТАСС.

За його словами, Кремль "знайомиться з матеріалами ЗМІ щодо поточної ситуації на південному сході України, констатуючи, що ситуація в цьому регіоні нагнітається".

"Ми чуємо протягом останньої доби повідомлення про те, що, мовляв, Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні, але йдеться про нашу власну територію. Але ніхто, жоден західний представник, не говорить про величезний ударний потенціал українських озброєних сил на лінії розмежування. А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу або кілька діб, це дуже і дуже небезпечна ситуація", - заявив Пєсков.

Загострення на Донбасі

Впродовж доби пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". Водночас ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР". Зокрема, впродовж доби окупанти 29 разів порушили "тишу". Поранено військового та двох цивільних.

Вранці, 17 лютого, на тлі військового напруження на російсько-українському прикордонні ситуація помітно загострилась й на Донбасі. За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Мешканців просять не виходити на вулиці.

Також прес-центр штабу ООС повідомив про обстріл окупантами Станиці Луганської, під час якого снаряди влучили у будівлю дитячого садка, у якому були діти.

За попередньою інформацією, двоє цивільних отримали контузії.

Половина населеного пункту залишилась без електрики.

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