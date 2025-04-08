Постпред РФ заявив, що мирні мешканці загинули через "непрофесійні дії ППО України".

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що ціллю ударів по Кривому Рогу 4 квітня була нарада командирів ЗСУ із західними інструкторами, а також що США і Росія працюють над розв’язанням "українського конфлікту". Свою заяву він озвучив 8 квітня під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного на прохання України.

"Як повідомило Міноборони Росії, в результаті високоточного влучання ракети у фугасному спорядженні по місцю проведення наради з командирами з’єднань і західними інструкторами втрати противника становлять до 85 військовослужбовців і офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки", - зазначив Небензя.

За його словами, операція нібито "завдала незаперечного збитку командному складу як ЗСУ, так і НАТОвських армій, які направили своїх інструкторів в Україну".

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Водночас загибелі мирних мешканців, зокрема дітей, пояснив "непрофесійними діями ППО України".

"Випущена на перехоплення українська ракета стала причиною загибелі цивільного населення в прилеглій до ресторану зоні", - сказав представник РФ.

Окрім того, у своєму виступі Небензя торкнувся теми переговорів США і РФ, зазначивши, що обидві країни шукають "стійке і довготривале вирішення українського конфлікту".

"Ми готові до діалогу, але не дозволимо використовувати переговорний процес для посилення Збройних сил України і її накачування зброєю", - сказав постпред РФ при ООН.

Удар по Кривому Рогу

Як повідомляв раніше УНІАН, на кадрах російського удару ракетою "Іскандер" по ресторану RoseMarie у Кривому Розі можна помітити співробітників і відвідувачів закладу. Очевидно, що жодних військових у ресторані не було. Власниця закладу Валерія Бєлікова в розмові з журналістами поділилася, що того дня всередині будівлі проходила зустріч б'юті-майстрів.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини фактично визнало, що російська атака на Кривий Ріг 4 квітня може становити воєнний злочин, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. "Це принципова й надзвичайно важлива позиція Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка фактично визнає: атака російських збройних сил на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, тому дії РФ мають бути терміново розслідувані", - зазначив омбудсмен.

Тим часом прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито "не завдає ударів по соціальних об'єктах України". За його словами, російські військові "б'ють виключно по військових і навколовоєнних цілях". Також прессекретар Путіна не став підтверджувати інформацію про те, що внаслідок російської атаки загинули діти.

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