Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Російські окупанти сьогодні атакували Кривий Ріг, у місті виникла пожежа, є поранені. Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків. Більше деталей з'ясовуємо", - заявив він.

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул поінформував про трьох поранених.

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"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа", - зазначив він.

Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. А моніторингові канали писали, що в напрямку міста летіли КАБи, ймовірно, вперше за війну.

Зокрема, як повідомляв "Николаевский Ванек", для запуску російський винищувач-бомбардувальник підлетів дуже близько до українських позицій. Він додав, що раніше його б збили, проте зараз є дефіцит ракет і систем Patriot, що ускладнює завдання.

Крім того, за даними "Суспільного" у Кривому Розі виникли перебої з електропостачанням.

Російські атаки - новини

Як повідомляв УНІАН, ніч на 4 липня російські окупанти атакували територію України 550 засобами повітряного нападу, з них 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія (понад 330 із них - "Шахеди").

Також ворогом були використані одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракетам Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К. За попередніми даними, ППО знешкодила 478 засобів повітряного нападу противника, при цьому було збито всього дві ракети.

Основний удар припав на столицю та Київську область. Повідомлялося вже про 23 постраждалих, серед них - 10-річна дівчинка.

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