Невдовзі після балістичного удару по Кривому Рогу окупаційна армія Росії атакувала місто дронами-камікадзе типу "Shahed". Також під загрозою опинилися інші області.

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Оновлено о 00:00: Групи БПЛА летять через Дніпропетровщину та Кіровоградщину на Полтавщину/Черкащину. Підвищена загроза для Кропивницького, Дніпра, Умані, Полтави та Кременчука.

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Вілкул повідомив, що у Кривому Розі в чотирьох місцях влучань "шахедів" виникли пожежі:

"Ми всі на місцях. Вже розпочалася аварійно-рятувальна операція. Гасимо".

Оновлено о 23:45: Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак пише, що через дронову атаку окупантів у приватному секторі Кривого Рогу охоплені вогнем будинки та інфраструктура.

О 23:15 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті:

"Масована шахедна атака. Бережіть себе".

За інформацією Командування Повітряних сил Збройних сил України, більшість безпілотників фіксують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Військові закликають жителів Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука та Кропивницького залишатися у безпечних місцях.

Обстріл Кривого Рогу

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту, спричинивши значні руйнування та численні жертви серед мирних людей.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що кількість загиблих зросла до 16, серед них шестеро дітей. Поранення отримали 42 людини. Крім того, виникло дві пожежі. Пошкоджень зазнали дев'ять багатоквартирних житлових будинків та шість навчальних закладів.

Російське міністерство оборони заявило, що вдарило по місцю, де нібито проводили нараду "із західними інструкторами".

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