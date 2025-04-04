Окупанти продовжують брехати.

Російські загарбники назвали балістичний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 16 людей, "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".

Міністерство оборони Росії випустило офіційну заяву, в якій відзвітувало про використання ракети у фугасному спорядженні для удару по українському ресторану, в якому нібито проходила нарада "з командирами з'єднань і західними інструкторами":

"Унаслідок удару втрати противника становили до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки".

Кривий Ріг під ударом

Як повідомляв УНІАН, ввечері 4 квітня окупаційна армія Російської Федерації вдарила ракетою по Кривому Рогу. У мережі одразу з'явилися відео, на яких можна побачити поранених та вбитих перехожих.

Відео дня

Згодом стало відомо, що поряд із місцем влучання знаходиться дитячий майданчик. Згідно з офіційними даними, постраждали 50 людей. Ще 16, серед яких шестеро діток, загибли. Наймолодшому постраждалому три місяці.

Росія здійснила атаку в день жалоби, який оголосили за загиблими внаслідок учорашньої російської атаки. Тоді окупанти вбили чотирьох мирних людей.

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