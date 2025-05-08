Сили оборони України перетнули українсько-російський кордон і просунулися в селищі Тьоткіно Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як свідчать шеолокаційні кадри, що російські війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Отже, українські військові взяли під контроль позиції в селищі, говориться у повідомленні.
Натомість російські військові блогери стверджують, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ. Аналітики ISW не підтверджують цю інформацію.
Крім того, деякі мілблогери РФ стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях. Втім, ISW поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових у цьому селі.
Новий наступ на Курщині: що відомо
Раніше ряд російських воєнкорів заявили, що Сили оборони почали наступальні дії в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, українські захисники атакували позиції РФ, перед тим знищивши мости.
В Україні публічно цю інформацію не коментували. Втім Генштаб напередодні повідомив, що Повітряні сили України вдало уразили пункт управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту Тьоткіно.