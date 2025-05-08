Офіційно український Генштаб не коментує нову операцію Сил оборони на Курщині.

Сили оборони України перетнули українсько-російський кордон і просунулися в селищі Тьоткіно Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як свідчать шеолокаційні кадри, що російські війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Отже, українські військові взяли під контроль позиції в селищі, говориться у повідомленні.

Натомість російські військові блогери стверджують, що українські сили контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ. Аналітики ISW не підтверджують цю інформацію.

Відео дня

Крім того, деякі мілблогери РФ стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях. Втім, ISW поки не фіксує геолокаційних кадрів, які б підтверджували просування українських військових у цьому селі.

Новий наступ на Курщині: що відомо

Раніше ряд російських воєнкорів заявили, що Сили оборони почали наступальні дії в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, українські захисники атакували позиції РФ, перед тим знищивши мости.

В Україні публічно цю інформацію не коментували. Втім Генштаб напередодні повідомив, що Повітряні сили України вдало уразили пункт управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту Тьоткіно.

Вас також можуть зацікавити новини: