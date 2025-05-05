В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Сьогодні, 4 травня, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну проти нашої країни.

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Чи залишаються Сили оборони України на території РФ

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов доповідав російському диктатору Володимиру Путіну, що нібито українські війська нібито повністю витіснені з Курської області. Тоді ще й похвалили північнокорейських солдат, які брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині.

В той же день Генеральний штаб Збройних Сил України сказав у відповідь, що у Росії вдалися до пропагандистського виверту і видали бажане за дійне стосовно бойових дій у Курській області.

При цьому наголосили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Зазначалося, що оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

27 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військовослужбовці залишаються на певних територіях в Курській і Бєлгородській областях Росії. При цьому зазначав, що ситуація є складною.

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