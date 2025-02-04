Військовий зазначив, що бойове завдання військам озвучили практично за лічені години до початку перетину кордону.

Український командир Олексій Вовкотруб, який на момент вторгнення ЗСУ в Курську область РФ очолював 1 взвод 1-ї десантно-штурмової роти 33-го окремого десантно-штурмового полку, розповів, що його підрозділ до останнього не знав, куди саме вирушає, пише Business Insider.

За словами військового, українські сили, які здійснили несподіваний перехід кордону в серпні минулого року, отримали детальну інформацію про свою місію лише за день до її виконання.

Вовкотруб увійшов зі своїм підрозділом до Курської області Росії 6 серпня. Цей сміливий маневр, що став несподіванкою для міжнародних партнерів України і шокував Москву, був найбільшою атакою на територію Росії з часів Другої світової війни.

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За словами Вовкотруба, операція трималася в суворій таємниці. Українські війська дислокувалися в Сумській області, що межує з Росією, проте справжню мету цього нарощування сил їм не розголошували. До цього моменту війна точилася переважно на території України, за винятком окремих рейдів через кордон.

"Деталі завдання нам розкрили лише за день до відправки", – зазначив Вовкотруб, який нині виконує обов’язки командира 1-ї десантно-штурмової роти 33-го окремого десантно-штурмового полку. "Звичайно, хлопці трохи хвилювалися, але в цілому настрій був на висоті", – додав він. "Ми прагнули вдарити по ворогу на його власній території".

Його завданням було захопити і втримати опорний пункт взводу, поки основні сили не забезпечать позицію. Українські військові просувалися в Росію бронетанковим з’єднанням, яке включало бойові машини піхоти "Мардер" німецького виробництва та радянські танки Т-72.

"Їхати на броні було добре", – поділився Вовкотруб. "Не буду цього приховувати, особливо після всього, що вони зробили на нашій землі". На той момент Україна вже понад два з половиною роки протистояла російському вторгненню.

За словами українських військових, прорив кордону відбувся відносно легко – значного опору вони не зустріли аж до підходу до Суджі.

Наступного ранку після вторгнення його взвод уперше вступив у бій під час штурму опорного пункту. Українські військові зіткнулися з російськими силами в ході зачистки двох сіл у Суджанському районі та боїв за ворожі укріплення в лісосмугах.

"Зрештою, завдання було успішно виконано без втрат з нашого боку", – сказав Вовкотруб. Підрозділ залишався в Курській області до кінця серпня, а згодом був перекинутий для виконання нових завдань.

Українські сили швидко взяли під контроль десятки населених пунктів у перші тижні операції. Метою було послаблення тиску на інших ділянках фронту та створення додаткового важеля впливу для Києва в можливих переговорах про мир.

Згодом російські контрнаступи дозволили Москві повернути приблизно половину захоплених територій, однак Україна зберігає плацдарм у цьому регіоні. Повне витіснення українських сил виявилося складним завданням для російської армії.

Для посилення своїх позицій Росія перекинула на цей напрямок тисячі військових із Північної Кореї, але вони зазнали значних втрат. Останні дані вказують, що північнокорейські солдати не з’являлися на передовій уже кілька тижнів, що може свідчити про їхній відхід.

Бої в цьому районі тривають. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно наголосив, що операція в Курській області залишається одним із ключових пріоритетів Києва.

Ситуація на Курщині - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області (РФ) 47 окрема механізованої бригади "Маґура" разом з підрозділом 82 бригади відбили новий масований штурм росіян - ворог втратив цілу роту солдатів та техніку на мільйони доларів. Росіяни намагалися витіснити війська Сил оборони, однак всі українські підрозділи бригади увійшли у взаємодію.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про Курську операцію. За його словами, у таких боях не можна недооцінювати ворога та вчитися робити висновки з власних помилок.

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