Генерал наголосив, що застосування відповідних систем озброєння дозволяє зберегти особовий склад ЗСУ.

Необхідно не тільки оборонятися, а й наступати та вчитися берегти життя військових - головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав основні висновки, які можна зробити через шість місяців Курської операції. Про це Сирський сказав в інтервʼю проєкту БАЗА на Радіо Байрактар.

"По-перше, не можна недооцінювати ворога. По-друге, треба вчитися воювати, вчитися перемагати, вчитися робити висновки, можливо, з власних помилок. Ну, й звичайно треба набувати й переважати у технологічному плані. Тобто, мати технічну перевагу. Тому що ми воюємо не числом, а в першу чергу якістю та технологіями", - сказав Сирський.

Він також наголосив, що застосування відповідних систем озброєння дозволяє зберегти особовий склад ЗСУ.

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"Це нам дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців. Наших офіцерів, солдатів. Й це для нас найвища цінність. Та, звичайно, треба готуватися не тільки до оборони, а треба й наступати. Це основний висновок", - підкреслив генерал.

Операція ЗСУ в Курській області - деталі

6 серпня 2024 року розпочалася операція Сил оборони України в Курській області РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, за цей час, станом на 6 січня, загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими. Йшлося, що Курська операція стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність України вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

ЗСУ змусили ворога перекинути значні ресурси на Курщину, що послабило його позиції на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти перекинули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також РФ знадобилася допомога КНДР, яка відправила у РФ близько 12 тисяч своїх військових, з яких близько 4 тисяч ліквідовано.

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