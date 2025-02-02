В Курській області 'задвохсотився' топ-чиновник РФ

Єфремов був нагороджений орденом донецьких бойовиків "герой ДНР".

У Курській області ліквідували високопоставленого російського чиновника, який пішов на війну добровольцем і навіть отримав звання "героя ДНР".

Як повідомляє NEXTA Live, на Курщині "задвохсотився" віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов.

Він був командиром добровольчого загону "Тигр", сформованого влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Єфремов був нагороджений орденом донецьких бойовиків "герой ДНР".

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За інформацією російських пабліків, автомобіль Єфремова підірвався на міні. Також "задвохсотився" ще один російський офіцер. За версією Z-пабліків, вони "поверталися з бойового завдання".

Ситуація на Курщині - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області (РФ) 47 окрема механізованої бригади "Маґура" разом з підрозділом 82 бригади відбили новий масований штурм росіян - ворог втратив цілу роту солдатів та техніку на мільйони доларів. Росіяни намагалися витіснити війська Сил оборони, однак всі українські підрозділи бригади увійшли у взаємодію.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про Курську операцію. За його словами, у таких боях не можна недооцінювати ворога та вчитися робити висновки з власних помилок.

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