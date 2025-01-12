Експерти вагаються, щодо оцінок підсумків наступу ЗСУ в Курській області Росії, але одноголосно називають це сміливим кроком та диктування умов війни.

Амбітний наступ України на Курську область Росії минулого літа був величезним ризиком. Військові історики ще довго дискутуватимуть, чи виправдала себе ця операція, але є ознаки, що Україна може посилити свої позиції новим наступом, пише Business Insider.

Ця операція, попри витрати, дала українцям можливість вирватися з тривалої оборонної позиції, перейти в наступ і змусити Росію перерозподіляти ресурси. Також є ймовірність, що це посприяє Києву в потенційних мирних переговорах.

"Важко сказати, поки все не завершиться, але я б усе одно сказав, що це був хороший крок", - зазначив Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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Спроба змінити статус-кво

Наступ став несподіванкою як для спостерігачів за війною, міжнародних партнерів України, так і для російських солдатів. Україна заявила, що прагнула створити буферну зону, послабити російські ресурси та здобути важелі для переговорів.

Операція також мала морально підтримати українські сили й продемонструвати західним партнерам рішучість Києва. Перехоплення ініціативи, як зазначають військові експерти, є ключовим для досягнення успіху.

"Без ініціативи ви постійно захищаєтеся, а ворог заганяє вас у глухий кут", - сказав Джордж Баррос, експерт із військових питань Інституту вивчення війни.

Україна також продемонструвала ефективність використання безпілотників і маневрової техніки. Але ці дії обійшлися дорого. Метью Севілл, колишній аналітик розвідки Великої Британії, зазначив, що під Курськом Україна втратила значну частину бронетехніки, отриманої від західних партнерів.

Початкова реакція Росії та її наслідки

Реакція Москви була запізнілою, що дало Україні змогу захопити більше території. Однак Росії вдалося уникнути значного послаблення своїх позицій на інших фронтах, і її армія відновила наступ восени.

Україна ж змушена була перекидати сили з інших напрямків, що ускладнювало її оборону. Проте, за словами українського командування, це був необхідний крок для зменшення тиску на фронтах і стримування російського наступу.

За даними британської розвідки, під Курськом Росія зазнала значних втрат: понад 38 тис. військових і більше тисячі одиниць техніки. Водночас Україна втримала значну територію, що може стати важливим аргументом у переговорах.

"Той, хто контролює Курськ, ймовірно, буде в сильнішій позиції для переговорів про припинення вогню", - підкреслив полковник Хеміш де Бреттон-Гордон.

Чи виправдала себе операція?

Оцінки експертів розділилися. "Це був сміливий крок, який тимчасово поставив Росію в оборонну позицію", - зазначив Севілл. Однак він вважає, що тривале утримання території Курської області могло бути помилкою.

Баррос, зі свого боку, назвав цей наступ прикладом того, як Україна намагається диктувати умови війни.

Курська область сьогодні

Як писав УНІАН, 5 січня ЗСУ зробили спробу наступу в Курській області на північний схід від Суджі. За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили досягли тактичних успіхів, просунувшись у низці населених пунктів.

Також ми розповідали, що російські воєнблогери завили після початку української контратаки в Курській області. Вони зокрема скаржилися на те, що українці накрили весь район потужними системами радіоелектронної боротьби, через що більшість російських дронів виявилися марними.

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