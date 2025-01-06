Російська Z-спільнота скаржиться на український РЕБ, який прикриває наступ ЗСУ на Курщині.

У новому наступі ЗСУ на Курському напрямку українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) показали себе надзвичайно ефективними. Про це пише Business Insider із посиланням на публікації російських "воєнкорів" та військових блогерів.

Телеграм-канал "Операція Z", який зібрав дописи російських військових кореспондентів, писав, що для прориву ЗСУ "накрили місцевість потужними засобами радіоелектронної боротьби, що ускладнило роботу наших БПЛА".

"Не можна сказати, що на цьому напрямку їх не чекали, але їм вдалося ДУЖЕ ефективно застосувати засоби радіоелектронної боротьби", — йдеться в повідомленні каналу Razvedos Advanced Gear & Equipment.

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Військовий блогер Роман Альохін стверджував, що через український РЕБ більшість російських безпілотників виявилися неефективними, хоча деякі частоти виявилися доступними для використання.

"Район накритий якомось потужним РЕБом, взагалі нічого не літає", – написав військовий блогер Сергій Колясников.

Як зазначає Business Insider, радіоелектронна війна все частіше стає ключовим фактором на полі бою. Одним з останніх наслідків цього стало розповсюдження дронів на оптоволоконному кабелі, які тепер використовують обидві сторони. Оскільки сигнал між дроном і оператором здійснюється через кабель, а не через радіохвилі, такі дрони є стійкими до впливу систем РЕБ.

"Якщо вони стануть масовими, вони можуть стати ще одним викликом для військових, які вже витрачають значні кошти на підготовку до загрози безпілотників", – пише Business Insider, вказуючи на новітні американські розробки в царині РЕБ.

Війна дронів в Україні

Як писав УНІАН, протягом грудня Сили оборони України за допомогою дронів вразили понад 54 тисячі ворожих цілей. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, разом з тим противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, що створює загрозу для української бойової техніки.

Також ми розповідали, що в Україні цьогоріч мають виробити 30 тисяч далекобійних БПЛА і 3 тисячі ракет. Це не рахуючи FPV-дронів малого радіусу дії.

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