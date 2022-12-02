У дроні була відеокамера, яка призначена для здійснення розвідки, зазначили у Прикордонному комітеті Білорусі.

Прикордонний комітет Білорусі стверджує, що вони буцімто 1 грудня збили український безпілотник.

"Військові та прикордонники виявили квадрокоптер на висоті близько 300 метрів над пунктом пропуску Мокрани (український пункт Доманове), за 1200 метрів від кордону. Безпілотник прямував з української сторони в тил білоруської території. Дрон примусово посадили із застосуванням радіоелектронної зброї", - зазначили у білоруському відомстві.

Білоруська сторона також наголосила, що у дроні була відеокамера, яка призначена для здійснення розвідки.

Відео дня

Нагадаємо, що 1 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч з представниками силового блоку. Під час наради була порушена тема кордону з Україною.

Загроза вторгнення Білорусі в Україну

Армія Білорусі отримала наказ проводити військові навчання. Це дуже схоже на метод залякування України, й ці навчання тривають вже декілька десятків тижнів.

В українській розвідці дали відповідь на питання, чи небезпечний Лукашенко для України.

Білорусь приймає на своїй території ешелони з російськими новомобілізованими. Понад 10 000 рашистів прибули до Республіки Білорусь і базуються там на військових полігонах.