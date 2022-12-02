В Інституті зазначили, що він навмисно говорить про нібито існуючу загрозу країні.

Олександр Лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, щоб таким чином підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому огляді. Експерти, посилаючись на зібрані дані, зазначили, що Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь. Зокрема, він звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

Крім того, він заявив, що НАТО нарощує сили і посилює бойову підготовку в сусідніх країнах. При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що прямої підготовки до війни не ведеться, і що країна буде лише захищати свою територію.

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За висновками ISW, Лукашенко і Хренін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що військові повинні залишитися в країні для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння тиску Путіна щодо вступу у війну в Україні.

При цьому аналітики ISW і надалі оцінюють вступ Білорусі у війну Росії проти України як вкрай малоймовірний.

Крім того, аналітики Інституту зазначили, що російські війська продовжили докладати зусиль для оборони від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна і поступово закріплюються в районі Бахмута і проводять наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.

А в Запорізькій області, за даними ISW, пересування російських військових може свідчити про те, що вони не в змозі захистити критичні райони в умовах посилення українських ударів. ПРи цьому війська РФ тримають резерви в окупованому Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.

Загроза вторгнення Білорусі в Україну

Армія Білорусі отримала наказ проводити військові навчання. Це дуже схоже на метод залякування України, й ці навчання тривають вже декілька десятків тижнів.

Лукашенко сам уникає вступу у війну, але він надав територію Білорусі для базування російських "мобіків".

Раніше зазначалося, що загроза вторгнення з боку Білорусі зберігатиметься аж до кінця року.

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