Глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд вважає, що Путін може кинути в Україну ще більші сили, аби довести, що все йде за планом.

Ліквідація ватажка ПВГ "Вагнер" Євгена Пригожина продемонструвала, що в Росії є ряд серйозних проблем, а це означає, що президент РФ Володимир Путін може піти на небезпечний та непередбачуваний крок.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд, зазначивши, що після ліквідації Пригожина Путін може кинути в Україну ще більші сили, аби довести, що все йде за планом.

"Я трохи хвилююся через те, що сталося з Путіним. Він зазнав збитків і фактично ліквідував Пригожина. Російські лідери позбуваються своїх ворогів та конкурентів. Російська влада виходить з того, що ніхто не кине їй виклик. А олігархи та еліти можуть продовжувати своє життя – воно гарантоване лідером, якого вони підтримують. Але що зробив Пригожин? Він кинув виклик Путіну, щоб бути лідером з абсолютною владою. Коли він прийшов до Ростова, люди аплодували - їм подобалося, що хтось взявся за Путіна", - зазначив Еллвуд.

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Він також нагадав, що після того, як Пригожин спробував піти на Москву, він швидко уклав угоду з Білоруссю, щоб все згорнути.

"У Путіна не було потенціалу, щоб зупинити приватну армію від заколоту. Це проілюструвало, наскільки слабким він став. Я думаю, в Кремлі розуміють, що час Путіна вже вичерпаний. Пригожин також кинув виклик державній пропаганді, сказавши, що справи в Україні йдуть не дуже добре. А ще - атаки безпілотників на Москву. Все це показує, що війна виходить з-під контролю росіян", - сказав Еллвуд.

За його словами, подальші кроки агресора можуть бути непередбачуваними.

"Занепокоєння викликає те, що Путін може зробити щось дуже небезпечне, дуже непередбачуване - можливо, атаку під чужим прапором. Безумовно, він захоче кинути ще більше сил у боротьбу, щоб довести, що зусилля в Україні того варті", - зазначив британський парламентарій.

Ліквідація Пригожина

23 серпня 2023 року в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі, поруч з батьком.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний, що смерть Пригожина - це не робота ФСБ. На думку екс-депутата Держдуми, демонстративне знищення Пігожина не входило в плани Путіна і не було потрібно агресору.

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