За словами експерта, зараз Україна пише історію морської справи.

Ураження російського Су-30 українським морським дроном Magura свідчить про те, що наразі є можливість створення для ворога доволі складної ситуації, адже він зробив ставку саме на використання авіації.

Про це заявив головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков в етері "Київ24".

"Залишається сподіватися, що такі операції стануть звичними для України і несподіваними для ворога одночасно", - сказав він.

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За словами Каткова, Україна вже не вперше використовує надводні дрони для знищення повітряних цілей.

"Взимку був знищений російський вертоліт, і пошкоджено інший. Зараз мова йде про перше в історії збиття з дрона саме реактивного винищувача. Це значно складніше. Об'єктивно, Україна ніколи не була великою морською державою, але ми зараз пишемо історію морської справи, тому що використання морських дронів для створення зони заборони доступу, причому біля берегів, які контролює РФ - дійсно вкрай ефективно. І ми цього досягаємо доволі прагматичними та ефективними засобами у вигляді дронів", - пояснив експерт.

Він наголосив, що тепер РФ буде дуже складно, оскільки вона зробила ставку на авіацію.

"Якщо мова йде про те, що є один дрон, на якому встановлені ракети, які можуть збивати навіть винищувачі, то це означає, що є технологія виробництва таких дронів, є технологія інтеграції цих ракет... Є можливість створення для ворога доволі складної ситуації, коли йому потрібно знайти контрзахід боротьби з нашими зенітно-ракетними дронами. Це дуже складно, тому що ворог зробив ставку на авіацію. Це були вертольоти, і був момент, коли ефективно їх застосовував. Ми встановили зенітні ракети на дронах, збили вертольоти. І ворог почав використовувати можливо більше авіацію для протидії українським безекіпажним катерам. Тепер ми можемо збивати авіацію. І що залишається у ворога, - окреме питання, як він буде цьому протидіяти", - наголосив Катков.

Збиття російських винищувачів

Українська розвідка за один день знищила два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що це був "історичний момент".

Так, за його словами, винищувачі були збиті ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів Magura-7.

Він розповів, що ГУР використовувало в атаці три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли по літаках. Він пояснив, що Magura-7 є варіантом ППО Magura-5, при цьому відмовився уточнити різницю між ними.

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