В атаці використовувались три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли по літаках.

Українська розвідка за один день знищила два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30, і як зазначив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов, це був "історичний момент". У коментарі The War Zone він розкрив деякі нові деталі операції.

Так, за його словами, винищувачі були збиті ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів Magura-7. При цьому раніше ЗМІ писали, що російський винищувач Су-30 був знищений за допомогою безекіпажного катера, озброєного зенітною керованою ракетою типу Р-73.

У соціальних мережах поширилися відео, на якому зображено перший збитий Су-30, водночас, за словами Буданова, відеозаписів і зображень другого збиття немає.

Відео дня

Він розповів, що ГУР використовувало в атаці три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли по літаках. Він пояснив, що Magura-7 є варіантом ППО Magura-5, при цьому відмовився уточнити різницю між ними.

Буданов також повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

За словами Буданова, ГУР почала встановлювати AIM-9 на безпілотні катери в січні. Він не став коментувати, чи вперше вони були випущені по цілі з безпілотних катерів. У минулому на українських безпілотних катерах як ЗРК використовувалися тільки ракети "повітря-повітря" радянської розробки.

"Ми використовуємо кілька моделей [ракет] на наших Magura-7, але найкращі результати дає AIM-9", - зазначив він.

Знищення Су-30 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 травня внаслідок атаки на Новоросійськ було збито винищувач Су-30 російської армії. Пілотам вдалося катапультуватися.

В українській розвідці зазначили, що "цей історичний удар" морським дроном здійснили воїни спецпідрозділу Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Він відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок операції Сил оборони України на території Криму було знищено ще один російський літак - другий за добу.

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