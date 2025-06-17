Росія цинічно прокоментувала масовані удари по Україні

У Міноборони РФ заявили, що нібито успішно уразили цілі ракетами різного типу базування та ударними дронами.

Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 17 червня.

Як зазначили у Міноборони країни-окупанта, для ударів по Україні росіяни застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники, ймовірно типу Shahed.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі. Ціль ударів досягнуто. Усі визначені об'єкти уражено", - йдеться у заяві.

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Нічна атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони цієї ночі знешкодили 428 повітряних цілей. Загалом противник атакував 472 засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Київ. Вогневими засобами збито 239 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), понад 160 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська окупаційна армія завдала по Україні терористичного удару – Київ ворожі "шахеди" оточували з різних боків.

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