З 440 безпілотників близько 280 були саме з бойовою частиною.

Сьогодні російська окупаційна армія завдала по Україні терористичного удару – Київ ворожі "шахеди" оточували з різних боків. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Тактика – летять сотні й сотні боєприпасів… Згадав Ближній Схід – там теж сотні й сотні…

"Сьогодні й Київ, й інші міста пережили справжній терор. Величезна кількість дронів сьогодні була задіяна – 440. З ними також ракети – й "Кинджал", й Х-101, Х-59/69…", - сказав Ігнат.

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За його словами, противник атакував з різних напрямків великою кількістю дронів, таких як ударні БПЛА Shahed та "Пародіями" - БПЛА різних типів, які імітують ударні безпілотники.

"Але цього разу "шахедів" було доволі таки багато – із всіх 440 БПЛА близько 280 були саме "шахеди". Їхня величезна кількість просто з різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра, решта зі східного, західного відтинків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки жахливі, які ми сьогодні бачимо, саме від великої кількості (дронів – УНІАН)", - пояснив Ігнат.

Він додав, що багато ракет було збито, наприклад, з 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила в будинок, але 15 збиті силами ППО. Водночас військовий зазначив, що чотири ракети морського базування "Калібр" не вдалося збити на Запорізькому напрямку.

"Загалом удари зафіксовані в 10 локаціях у різних регіонах країни. Також близько на 34 локаціях є наслідки зокрема від падіння уламків…", - уточнив речник.

Ігнат підкреслив, що знайдено фрагменти касетних боєприпасів, якими Росія сьогодні обстрілювала столицю. Військовий нагадав, що такі боєприпаси мають велику кількість вражаючих елементів, які розлітаються на дуже велику відстань. Росіяни це роблять, щоб уразити якомога більше людей й це підтверджує – по Україні завдано саме терористичний удар.

Казати про тактику ворога, зазначив військовий, не коректне, бо це "летять сотні й сотні боєприпасів". Аналогічні події відбуваються на Близькому Сході, де на Ізраїль запускають сотні балістичних ракет. Ігнат підкреслив, що взагалі важко уявити, як така маленька країна протидіє величезній кількості балістики. Як додав Ігнат, Україна значно більша за Ізраїль, але наслідки теж жахливі й сьогодні основний удар прийшовся по Києву.

Вибухи у Києві 17 червня - подробиці

Як писав УНІАН, у Києві внаслідок атаки РФ щонайменше 14 людей загинуло, ще 60 осіб поранено. Також постраждали інші населеними пункти України.

За даними українських військових, Силам оборони цієї ночі знешкодили 428 повітряних цілей, запушених РФ. Загалом противник атакував 472 засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Київ. Вогневими засобами збито 239 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), понад 160 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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