Їм довелося спускатися до підвалу.

Воєнна делегація НАТО під час свого першого візиту до України перечікувала масований ракетний обстріл Києва у підвалі.

Про це розповів очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер в розмові з ТСН. За його словами, на шляху до України здається, що зараз маєш в'їхати до зони бойових дій, однак натомість опиняєшся у сучасній столиці. Лейтенант-адмірал згадав, як цієї ночі у Києві оголосили повітряну тривогу:

"Ми спустилися у підвал та провели там 2,5 години. Наскільки я знаю, по Києву випустили 31 ракету - всі збили Збройні сили України. Це дивовижно! Це показує, наскільки професійно українські Збройні сили використовують системи протиракетного захисту".

Масований обстріл Києва 21 березня: деталі

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники підняли у повітря стратегічні бомбардувальники для обстрілу України. Під ранок почалися запуски ракет, Повітряні сили повідомляли, що вони часто змінюють курс.

Згодом стало відомо, що окупанти спрямували на Київ 31 ракету (балістичні "Іскандер-М" та "Кинджал", а також Х-101/Х-555).

Українська протиповітряна оборони збила всі російські ракети, однак внаслідок падіння уламків зафіксували руйнування в житлових районах. Постраждали десятеро людей, двох з них госпіталізували.

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