Євросоюз продовжить підтримувати Україну, підкреслив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

У Євросоюзі відреагували на чергову ракетну атаку Росії по Україні 29 грудня, заявивши, що воєнні злочини РФ не залишаться безкарними.

Підтримка України з боку ЄС буде продовжуватись і надалі, без жодних послаблень, про це написав у Twitter віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ще один безглуздий масований російський ракетний удар по Україні, без розбору руйнуючий інфраструктуру та медичні заклади, навмисно націлений на вбивство мирних жителів. Російські воєнні злочини не залишаться безкарними", - наголосив він.

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Масований обстріл України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні , 29 грудня, вранці російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Сили протиповітряної оборони України знищили 54 ракети із понад 69, випущених російськими окупантами по Україні. РФ використала під час масованої атаки по Україні різні типи ракет, у тому числі протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Над Києвом сили ППО збили 16 російських ракет - всі, що були в повітряному просторі столиці. Унаслідок падіння уламків ракет постраждали чотири особи.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в нашій державі пошкоджені деякі об'єкти генерації та електромережі.

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