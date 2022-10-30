Відповідальність нестиме і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив упевненість, що 2023 рік стане визначальним у питанні притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За словами секретаря РНБО, відповідальність нестиме і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації.

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"Не тільки Путін, а всі. Всі, хто піднімав руку, хто тиснув кнопки у їхній думі, хто відправляв росіян на смерть в Україну, будуть нести відповідальність. Це питання тільки часу. І наскільки я вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж упевнений, що 2023 рік буде визначальним для всіх цих речей", – наголосив Данілов.

Воєнні злочини Росії в Україні

Російські війська в Україні скоїли сотні воєнних злочинів, починаючи від руйнування обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури, до вбивств та катувань мирного населення.

Координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова вважає, що знищення Росією енергетичної інфраструктури України теж можна розцінити як воєнний злочин. Бомбардування енергетичної інфраструктури без необхідності є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Однак злочини РФ виходять і за межі України. Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що блокада Росією експорту українського зерна – це воєнний злочин. Зокрема, він заявив, що наслідки війни Росії проти України стають дуже небезпечними не лише для України, але й для усього світу через ризик великого голоду, особливо в Африці.

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