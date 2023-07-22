Незрозуміло, за якими критеріями загарбники відпускають полонених.

За півтора року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в полоні окупантів побували понад 1000 мешканців Мелітополя Запорізької області. Зараз росіяни утримують біля 500 людей.

Таку заяву зробив в інтервʼю телеканалу FREEДОМ міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що незрозуміло, за якими критеріями загарбники відпускають полонених.

"Буває, забирають у полон сім’ю, відпускають дружину, а чоловіка залишають. Тобто алгоритм дій незрозумілий. Також є приклади обміну цивільних людей. Є приклади, коли жителі викуповують своїх родичів із полону", – додав він.

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Федоров сказав, що конкретних розцінок немає, за когось люди платять 10 тисяч доларів, за когось – 50.

"Але є приклади, коли жителів Мелітополя забрали в полон, саджають у в’язницю і виносять вирок. Наприклад, зараз у Ростові триває суд над п’ятьма мелітопольцями. Їм інкримінують тероризм, якщо не помиляюся", – зауважив мер міста.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники знущаються з працівників тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, їм ламають пальці, а рідних – вивозять у невідомому напрямку.

Крім того, на окупованих територіях росіяни продовжують проводити "паспортизацію". За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни вже надрукували паспорти на всіх мешканців захоплених територій, і чекають, поки людей змусять їх забрати. Фактично вибір стоїть між життям і смертю – за відмову від російського паспорта людей можуть вивозити за межі міст і змушувати рити могили.

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