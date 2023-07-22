Федоров розповів про "паспортизацію" на окупованих територіях / фото УНІАН, Олег Куцький

Російські окупанти наштампували "паспорти" для всіх мешканців тимчасово окупованих територій. Тепер загарбники чекають, поки цих людей примусять їх забрати.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в інтервʼю телеканалу FREEДOM. Точної кількості "паспортизованих" мешканців міста він не знає.

"У нас є крайня цифра на лютий цього року. Та й у росіян цифри умовні. Тому що кілька тижнів тому ми встановили факт, що люди, які зараз отримують російські паспорти, вони їх отримують датованими лютим цього року", – додав він. 

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За словами Федорова, зараз для жителів окупованих територій "отримання російського паспорта – це не право, це спосіб виживання".

"Найчастіше наші жителі стають перед вибором: або життя з російським паспортом, або смерть без російського паспорта. Сьогодні доходить до того, що вони вивозять жителів за межі населеного пункту і змушують рити могилу. Такий факт, наприклад, був у Мирному, коли житель не погоджувався отримувати паспорт РФ. Тобто сьогодні це складно – не отримати російський паспорт", – пояснив мер окупованого Мелітополя.

Водночас він наголосив, що якщо людина отримала паспорт РФ з метою виживання, то "це не колаборація, і не потрібно залякувати наших людей, які сьогодні чекають на повернення України на тимчасово окупованих територіях". Проте якщо людина зрадила Україну та пішла на службу до ворога – на неї чекатиме покарання.

"Паспортизація" на окупованих територіях

Російські загарбники активно проводять "паспортизацію" на окупованих територіях, використовуючи для цього усі доступні методи. Так, людям погрожують виселенням з квартир, відмовляють у допомозі. Крім того, вагітним жінкам відмовляють у виплатах, якщо в них немає російських паспортів. 

Водночас у Генічеському районі Херсонської області росіяни депортують людей, які відмовляються від паспортів РФ. У їхні домівки заселяють представників нацменшин зі збіднілих регіонів Росії.

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