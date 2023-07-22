За словами Федорова, зараз для жителів окупованих територій "отримання російського паспорта – це не право, це спосіб виживання".

Російські окупанти наштампували "паспорти" для всіх мешканців тимчасово окупованих територій. Тепер загарбники чекають, поки цих людей примусять їх забрати.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в інтервʼю телеканалу FREEДOM. Точної кількості "паспортизованих" мешканців міста він не знає.

"У нас є крайня цифра на лютий цього року. Та й у росіян цифри умовні. Тому що кілька тижнів тому ми встановили факт, що люди, які зараз отримують російські паспорти, вони їх отримують датованими лютим цього року", – додав він.

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За словами Федорова, зараз для жителів окупованих територій "отримання російського паспорта – це не право, це спосіб виживання".

"Найчастіше наші жителі стають перед вибором: або життя з російським паспортом, або смерть без російського паспорта. Сьогодні доходить до того, що вони вивозять жителів за межі населеного пункту і змушують рити могилу. Такий факт, наприклад, був у Мирному, коли житель не погоджувався отримувати паспорт РФ. Тобто сьогодні це складно – не отримати російський паспорт", – пояснив мер окупованого Мелітополя.

Водночас він наголосив, що якщо людина отримала паспорт РФ з метою виживання, то "це не колаборація, і не потрібно залякувати наших людей, які сьогодні чекають на повернення України на тимчасово окупованих територіях". Проте якщо людина зрадила Україну та пішла на службу до ворога – на неї чекатиме покарання.

"Паспортизація" на окупованих територіях

Російські загарбники активно проводять "паспортизацію" на окупованих територіях, використовуючи для цього усі доступні методи. Так, людям погрожують виселенням з квартир, відмовляють у допомозі. Крім того, вагітним жінкам відмовляють у виплатах, якщо в них немає російських паспортів.

Водночас у Генічеському районі Херсонської області росіяни депортують людей, які відмовляються від паспортів РФ. У їхні домівки заселяють представників нацменшин зі збіднілих регіонів Росії.

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