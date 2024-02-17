Зеленский назвал мифом заявления, что Украина не может выиграть войну.

Президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський про російську агресію

Зеленський заявив, що чим довше триває російська агресія - тим більшими будуть світові зміни.

"Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу".

Президент також зазначив, що Європа наразі на порозі часів, коли "запитання про застосування статті 5 статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць".

Зеленський про формулу миру

"Путін повинен бути позбавлений будь-якої спроможності маніпулювати будь-ким у світі, обмежувати діяльність інших. Світ має документ, який визначає основні принципи співіснування націй - Статут ООН. росія нехтує ним. Україна запропонувала Формулу миру, яка спирається на принципи та норм Статуту ООН", - сказав президент України.

Він додав, що перший саміт миру по українській формулі миру відбудеться в Швейцарії.

Зеленський про Путіна

Президент України заявив, що у Путіна лише два можливі кінці – "трибунал у Гаазі або бути вбитим одним із тих, хто зараз вбиває для нього".

Також він зазначив, що 2024 рік є критично важливим, і "якщо ми не діятимемо зараз, Путін може зробити наступні роки катастрофічними для світової спільноти".

Зеленський про Авдіївку

Президент зазначив, що Україна здатна перемагати, однак це залежить не лише від неї, і ситуація в Авдіївці це підтверджує.

"На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Це ослаблення демократії підриває нашу спільну здатність".

Зеленський про Трампа - я готовий поїхати з ним на фронт

"Ми хочемо, щоб усі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна.

Зеленський про біженців

Президент подякував усім країнам, які прийняли українських біженців і підтримують їх.

"І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців".

"Не питайте Україну, коли закінчиться війна — питайте себе, чому Путін досі може її продовжувати", - такою тезою президент України Володимир Зеленський завершив виступ на Мюнхенській конференції з безпеки.

Мюнхенська безпекова конференція

Подія проходить у Німеччині 16-18 лютого. У ній візьмуть участь провідні політичні та військові діячі з усього світу, і головними темами будуть війна в Україні та Ізраїлі.

У конференції в тому числі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Гарріс і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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