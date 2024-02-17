Президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції.
Зеленський про російську агресію
Зеленський заявив, що чим довше триває російська агресія - тим більшими будуть світові зміни.
"Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу".
Президент також зазначив, що Європа наразі на порозі часів, коли "запитання про застосування статті 5 статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць".
Зеленський про формулу миру
"Путін повинен бути позбавлений будь-якої спроможності маніпулювати будь-ким у світі, обмежувати діяльність інших. Світ має документ, який визначає основні принципи співіснування націй - Статут ООН. росія нехтує ним. Україна запропонувала Формулу миру, яка спирається на принципи та норм Статуту ООН", - сказав президент України.
Він додав, що перший саміт миру по українській формулі миру відбудеться в Швейцарії.
Зеленський про Путіна
Президент України заявив, що у Путіна лише два можливі кінці – "трибунал у Гаазі або бути вбитим одним із тих, хто зараз вбиває для нього".
Також він зазначив, що 2024 рік є критично важливим, і "якщо ми не діятимемо зараз, Путін може зробити наступні роки катастрофічними для світової спільноти".
Зеленський про Авдіївку
Президент зазначив, що Україна здатна перемагати, однак це залежить не лише від неї, і ситуація в Авдіївці це підтверджує.
"На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Це ослаблення демократії підриває нашу спільну здатність".
Зеленський про Трампа - я готовий поїхати з ним на фронт
"Ми хочемо, щоб усі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна.
Зеленський про біженців
Президент подякував усім країнам, які прийняли українських біженців і підтримують їх.
"І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців".
"Не питайте Україну, коли закінчиться війна — питайте себе, чому Путін досі може її продовжувати", - такою тезою президент України Володимир Зеленський завершив виступ на Мюнхенській конференції з безпеки.
Мюнхенська безпекова конференція
Подія проходить у Німеччині 16-18 лютого. У ній візьмуть участь провідні політичні та військові діячі з усього світу, і головними темами будуть війна в Україні та Ізраїлі.
У конференції в тому числі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Гарріс і канцлер Німеччини Олаф Шольц.