В реакторі стався витік води.

НАЕК "Енергоатом" інформує про новий інцидент на Запорізькій атомній електростанції через злочинні дії окупантів.

Як повідомила прес-служба "Енергоатома", внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий.

"Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що радіологічного викиду в довкілля не було.

За інформацією "Енергоатома", водночас протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин". Наголошується, що це є черговим порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатома".

"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він додав, що всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатома та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували – і ЗАЕС підключена до основної лінії живлення вчора, 10 серпня, о 19:02.

Зазначається, що ця лінія ЗАЕС є основною для живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вона була пошкоджена вночі 10 серпня. Після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожувало втратою зовнішнього живлення – блекаутом.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. З того часу АЕС постійно перебуває на межі катастрофи.

30 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі після візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію повідомив, що її більше неможливо захистити.

Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Наразі всі енергоблоки ЗАЕС перебувають в стані холодного зупину, 4-й – був у стані гарячого зупину.

Вчора "Енергоатом" повідомив, що ЗАЕС знову під загрозою: вночі станція втратила живлення з основної лінії.

Т.в.о. виконавчого директора "Енергоатома" Тарас Ткач зазначив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції". Але такий режим важкий для реакторної установки, його тривале використання може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

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