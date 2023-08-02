На станції досі зберігається ядерне паливо на складах та в активній зоні, зазначив Галущенко.

Те, що зараз Запорізька АЕС не працює, не означає, що небезпека відсутня: в активній зоні та у сховищах все ще є ядерний матеріал. Як повідомляє Міненерго, про це в інтерв'ю розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Те, що зараз ЗАЕС не працює, не означає, що відсутня небезпека. В активній зоні досі зберігається атомний матеріал. Там ще є сховища відпрацьованого ядерного палива. Будь-який атомний об'єкт - це набір ризиків", - розповів він.

Крім того, Галущенко зазначив, що Україні відомі усі прізвища зрадників та працівників "Росатома" на ЗАЕС. Їх активно передають у МАГАТЕ.

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"Знаємо прізвища усіх зрадників. Знаємо прізвища всіх представників "Росатому", які там перебувають. Якщо вони думають, що ми не знаємо їх прізвища, то вони помиляються", - зазначив міністр енергетики.

Більше того, відомі усі прізвища російських атомників, які змінюються по ротації на ЗАЕС. Він підкреслив, що "прощення" для працівників "Росатома" не буде. Як тільки вони попадають у ротацію, то вже зазначаються у санкційному списку лише за фактом свого перебування там.

"Людина пройшла величезний шлях, вчилася, навчалася і досягла якогось "стопу" і за одну ротацію це все перекреслюється", - додав Галущенко.

Запорізька АЕС - ситуація на станції

Як повідомляв УНІАН, експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика ЗАЕС. Міни знаходилися в забороненій зоні, куди обслуговуючий персонал станції не має доступу, вони були спрямовані в іншу сторону від майданчика.

24 липня російські окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної електростанції у режим "гарячий зупин", хоча він наразі може працювати безпечно лише у режимі "холодний зупин".

29 липня стало відомо, що російські окупанти перевели 5 енергоблок Запорізької атомної електростанції на режим холодної зупинки, а блок № 4 - на режим гарячої зупинки.

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