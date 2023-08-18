Сили оборони ліквідували десятки окупантів, знищили крупнокаліберні гармати, станції радіоелектронної боротьби та інше.

Сили оборони півдня показали, як українські військові знищили човни з ДРГ, які намагалися висадитися на правобережжі.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як човен швидко наближається до берега, але в цю мить стався вибух.

"Знищення російського човна при спробі висадки десанту на правобережжя. Воїни 126 бригади ТРО уразили росіян на човні біля берега, після чого у них зникли ознаки життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу українські захисники знищили два човни, разом з диверсійно-розвідувальними групами противника.

Крім того, підрозділами Сил оборони ліквідовано 33 окупанти, знищено три крупнокаліберні гармати, шість одиниць авто-бронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби та два спостережні пункти. Також знищено два розвідувальних безпілотних апарати типу "Мерлін" та ударний FPV дрон

"Станом на зараз, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, ворог продовжує маневри та оборонні заходи", - додають українські військові.

У Чорному морі наразі відсутні ракетоносії, але на чергуванні перебувають 13 кораблів, ще один корабель окупантів - в Азовському морі.

Втрати окупантів в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу сили оборони ліквідували майже 460 російських військових, які прийшли воювати на українську землю проти мирного населення. Загалом з 23 лютого 2022 року, від початку повномасштабного РФ, знищено вже понад 256 тисяч окупантів.

Крім того, за минулу добу ЗСУ знищили багато ворожої техніки: три танки (загалом від початку вторгнення ‒ 4332), двадцять чотири артилерійські системи (загалом 5193), дванадцять бойових броньованих машин ( 8410), два гелікоптери (316), чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня (4276), сімнадцять автомобілів та автоцистерн (7658) та десять одиниць спеціальної техніки (783).

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