Раніше Стубб закликав жителів Фінляндії морально підготуватися до того, що рано чи пізно відносини з Росією почнуть відновлюватися.

Хоча б один європейський лідер має говорити з РФ. Саме таке рішення погодила "коаліція охочих" щодо України. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє MTV Uutiset.

Він поділився, що члени "коаліція охочих" погодилися, що необхідно підтримувати діалог із Росією. Проте це не обов'язково робити всім європейським країнам.

За словами Стубба, найкраще, щоб із російським диктатором Володимиром Путіним говорили лідери Франції або Великої Британії, які очолюють "коаліцію охочих".

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У виданні нагадали, що президент Фінляндії також раніше говорив про те, що його країна повинна морально підготуватися до того, що рано чи пізно відносини з Росією почнуть відновлюватися.

"Коаліція охочих" - інші новини

Нагадаємо, що 27 березня в Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". У ньому брали участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в. о. президента Румунії, канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, а також генсек НАТО.

Учасники зустрічі обговорювали продовження підтримки України, а також посилення Сил оборони України та оборонно-промислового комплексу країни.

Також прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступала з пропозицією щодо "коаліції охочих". Вона закликала запросити на наступну зустріч представників США.

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