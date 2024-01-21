Керівник ГУР МО сподівається, що 2024 рік для українців буде більш успішним, ніж для росіян.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов чітко пояснив, чи потрібна мобілізація в нашій країні.

Керівник ГУР в інтерв'ю Financial Times заявив, що "неможливо навіть уявити собі, що ми зможемо обійтися без мобілізації". За його словами, в лавах наших військ відчутна нестача особового складу. Буданов повторив заклик вищого військового керівництва української держави до збільшення кількості новобранців.

Під час бесіди очільник ГУР МО не захотів робити сміливі прогнози на поточний рік щодо протистояння з росіянами. "Я сподіваюся, що наш успіх буде більше, ніж їхній (російських окупантів, - Ред.)", - сказав він.

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В Україні триває мобілізація - новини, які варто знати

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський сказав, що військові попросили про мобілізацію ще до 500 тисяч українців. Низка чиновників і експертів зазначали, що свіжі сили потрібні, в тому числі, щоб провести ротацію, оскільки багато воїнів вже тривалий час знаходяться на передовій.

Пізніше до Верховної Ради Кабмін подав законопроект про мобілізацію, в якому було передбачено посилення мобілізаційних заходів. У документі були прописані жорсткі заходи проти ухильників, зокрема, економічні. У проекті закону знайдено багато "ляпів", уряд його відкликав.

Українське Міністерство оборони підготувало нову редакцію законопроекту. ЗМІ писали, що до парламенту нова версія законопроекту зможе надійти орієнтовно 6 лютого.

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