У результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

За добу 23 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, поранено одного бійця.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

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Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

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Автор: Вікторія Гордієнко