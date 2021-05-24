За добу 23 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, поранено одного бійця.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.
Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.
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Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.
В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
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