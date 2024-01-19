Зокрема, ворог атакував на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку, як зазначається, українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ" - ідеться у повідомленні.

Між тим на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

"На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка", - зазначили у Генштабі.

Також там поінформували, що на Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито дві атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмів позицій наших військ", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Ворог активізував бойову авіацію на Авдіївському напрямку і намагається розбити наші оборонні позиції. Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти значно збільшили активність бойової авіації і кількість штурмових та наступальних дій. За його словами, загарбники акцентують свої дії на Авдіївському напрямку.

Штупун повідомив, що російські окупанти за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали 56 авіаційних ударів і провели 68 бойових зіткнень – це на 30% більше ніж зазвичай. Зафіксовано 665 артилерійських обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: