Мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що росіяни продовжують погіршувати ситуацію навколо Каховського водосховища. Через підірвані шандори на гідроелектростанції рівень води у водосховищі падає, а в самому Дніпрі іде вверх.
"Росіяни підірвали шандори на Каховській ГЕС. Сьогодні рівень води, який скидається в річку Дніпро, дуже великий. Це призводить до того, що Каховське водосховище стає мілкішим, а рівень води в Дніпрі різко підіймається. Зараз вже видно десятки кілометрів сухих берегів Каховського водосховища. Тому зараз дуже важко уявити наслідки цих дій росіян, якщо цього не зупинити", - сказав Коваленко в інтерв’ю Еспресо.
За словами очільника тимчасово окупованого росіянами міста, наслідки важко уявити. Однак такі дії цілком реально можуть стати причиною екокатастрофи.
"Нижня частина Дніпра, там де розташована Каховка, навпаки повноводна. Оскільки вода з Каховської ГЕС постійно скидається. А от Каховське море зараз стає мілкішим з кожним днем. Наслідки важко уявити. Оскільки я не знаю всіх технічних моментів стосовно Запорізької АЕС. Однак, що стосується Херсонщини, то такі дії росіян можуть призвести до екологічної катастрофи", - додав Коваленко.
Російські загарбники і Каховська ГЕС: що відомо
У перші дні повномасштабної війни, наприкінці лютого 2022-го року, РФ окупувала Нову Каховку, а разом з нею і тамтешню гідроелектростанцію. Ця ГЕС є однією із найбільших в Україні, є нижньою у складі усіх ГЕС Дніпра у каскаді гідроелектростанцій.
Ще у травні 2022-го росіяни почали скидати воду із Каховської ГЕС. Через це почало затоплювати набережну в сусідньому населеному пункті.
У серпні ЗСУ поцілили по мосту біля гідроелектростанції, зробивши його непридатним для належного використання.
У жовтні голова РНБО Олексій Данілов розповів, якими можуть бути наслідки для росіян, якщо вони підірвуть Каховську ГЕС. Водночас в ISW зазначили, для чого це потрібно РФ.
Нещодавно стало відомо, що Росія продовжує осушувати Каховське водосховище. Це також може стати причиною аварії на Запорізькій атомній електростанції.