Її знайшли на городі в селі Кіцкани.

На території невизнаного Україною Придністров'я (частина територій Молдови) в ніч на 25 вересня впали уламки радянської ракети С-300.

Йдеться про зразок ракети 1968 року, вибух стався в повітрі, уточнив співголова Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я Олег Бєляков.

В рамках інциденту бойова частина ракети впала на території місцевого селища Кіцкани (по вулиці Юності). Боєприпас увійшов в грунт, але не розірвався. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Як заявив Бєляков, вибух стався о 00:54 ночі. Частину ракети знайшли в городі селища. "У городі лежить бойова частина ракети С-300", - заявив Бєляков.

На місці події сапери встановили за збереженим маркуванням на уламках ракет, що боєголовка належить до зразка 1968 року, вказав Бєляков.

Падіння бойової частини ракети на Придністров'ї збираються обговорити на найближчому засіданні Об'єднаної контрольної комісії, уточнив співголова невизнаної держави.

Вночі РФ атакувала повітряний простір України ракетами

Нагадаємо, що сусідні з Україною країни регулярно знаходять на своїх територіях уламки нерозірваних ракет та снарядів після повітряних атак РФ по українських територіях. У ніч на 25 вересня окупанти атакували Одеську область дронами "Shahed-136/131", ракетами" Онікс", а також ракетами "Калібр".

У Повітряних силах ЗСУ вранці прокоментували, що це була комбінована атака РФ по півдню України. Серед головних наслідків нічного удару - руйнування знакового для Одеси готелю, розташованого на території морського вокзалу Одеського торгового порту.

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