За даними ОВА, ворожі ДРГ значно активізувалися, оголошена евакуація з 8 населених пунктів.

Російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині (РФ), однак потрапляють у "м’ясорубку". Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, прикордонники фіксують спроби малих штурмових груп противника підійти до кордону, зайти на територію України, та, використовуючи особливості місцевості, максимально глибоко, наскільки можуть, проникнути в Сумську область. На українській території окупанти хочуть закріпитися, щоб надалі дочекатися таких самих груп для підкріплення та нарощення бойових можливостей.

"Але фактично ці групи, навіть, якщо вони десь ховаються на місцевості, знищуються нашими воїнами за допомогою FPV-дронів, артилерії... Бачимо, що ворог просто кидає в таку м’ясорубку своїх військових, не жаліючи їх, з надією, що їм вдасться накопичитися та проводити далі штурмові дії вглиб нашої держави", - сказав Демченко.

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Як уточнив речник, йдеться за напрямок села Новеньке, або лівіше – у напрямку населеного пункту Журавка.

"Але всі складові Сил оборони, всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку застосовують все наявне озброєння – артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати для того, щоб знищувати ці групи ще на підході до нашого кордону... Фактично, як на території України, так й поза лінією державного кордону за минулу добу підтверджено, що близько 15 військовослужбовців РФ вбито, та понад 10 отримали поранення й вимушені були відходити від нашої території", - розповів прикордонник.

За його словами, задача Сил оборони й надалі нарощувати вогневі можливості для того, щоб не допустити накопичення противника на цій ділянці, щоб зона активних бойових дій по нашій території не розширювалася, бо це загрожує підрозділам ЗСУ, які знаходяться в Курській області.

За словами Демченка, наразі для того, щоб зайти в Сумську область російські штурмовики будь-яку військову техніку не використовують, бо місцевість, особливо у напрямку села Новеньке, їм це не дозволяє. Тому фактично ворог здійснює рух в пішому порядку, малими штурмовими групами за кількістю від 2 осіб, інколи – по 5.

Водночас, за даними Сумської ОВА, станом на 8:00 п’ятниці, 14 березня, вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів регіону. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Великописарівська громади.

"Юнаківська громада - ворог здійснив авіаудар КАБ – було два вибухи, та обстріл САУ - 5 вибухів. Великописарівська громада: зафіксовано авіаційний удар КАБ - 3 вибухи", - йдеться у повідомленні.

Протягом 13 березня росіяни здійснили 93 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області – під ударами були Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Евакуація на Сумщині

Також під час засідання Ради оборони Сумської області 13 березня прийняте рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. За словами начальник Сумської ОВА Володимир Артюха, під час засідання заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки.

"За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області", - наголосив Артюх.

Він уточнив, що наразі йдеться за евакуацію понад 540 місцевих жителів, але є певні проблеми з тими, хто відмовляється виїжджати. Кім того, за словами посадовця, дії ворожих диверсійних груп активізувалися майже по всьому кордону Сумської області.

Ситуація у Сумській області

Як писав УНІАН, за даними DeepState, у Сумській області російські окупанти намагаються пробратися в Басівку між Журавкою та Новеньким. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, однак якщо спершу вони пересувалися пішки, то тепер використовують для цього квадроцикли. На оприлюдненому відео можна побачити, як відбуваються бої на цьому напрямку. Там росіяни у швидкому темпі групами піхоти намагаються зайти в село та закріпитися.

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