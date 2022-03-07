Аргументував проросійський політик це тим, що він не лається.

В мережу потрапило відео, як проросійського депутата Юрія Бойка зупинили для перевірки на одному з постів територіальної оборони. Військові перевірили його автомобіль, а після цього один з представників тероборони звернувся до політика, та попросив сказати "Путін - х*йло" та "рускій воєнний корабль, іді нах*й". Проте чиновник відмовився, аргументуючи це тим, що не лається. Однак провину російської армії у ситуації в Україні депутат ОПЗЖ визнв.

"Пане Бойко, скажете "Путін - х*йло?", - запитує військовослужбовець.

"Я скажу так: російська армія створила агресію проти України. "Путін - х*йло я не скажу, бо я не ругаюся", - каже Бойко на відео.

Охорона Бойка спробувала втрутитися у конфлікт, чим спровокувала агресію у тероборони, яка вимагала від охоронця Бойка підлогу на коліна. На цьому відео обривається.

Нагадаємо, окупанти планують ракетно-бомбові удари по великих містах та промисловій інфраструктурі. Про це йдеться у оперативній інформації станом на 18.00, 7 березня, щодо російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: