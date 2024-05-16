Світ здатен надати Україні необхідну допомогу, зазначив президент.

Україна не може дозволити собі втратити Харків, заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до міста.

Він сказав кореспонденту ABC News, що затримка допомоги від США безпосередньо вплинула на війну і ситуацію вздовж кордону. За останні кілька днів сотні людей загинули або отримали поранення. "Ситуація дуже серйозна", - зазначив він.

На запитання, чи винні Сполучні Штати Америки в тому, що зараз відбувається, Зеленський відповів так: "Це провина всього світу. Вони дали Путіну можливість окупувати. Але тепер світ може допомогти".

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Також президента запитали, як він сприйняв нещодавній візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Журналіст зазначає, що Зеленський зробив паузу, він "відчув його розчарування".

"Діалог - це добре. Але зараз нам потрібна допомога. Все, що нам потрібно, це два комплекси Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони будуть у нас", - підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що гроші, які виділяються на допомогу Україні, залишаються у Штатах - витрачаються на американських заводах та сприяють створенню робочих місць.

Бої на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що 10 травня російські загарбники пішли у наступ на півночі Харківської області. Там досі тривають важкі бої з окупантами, вони намагаються захопити більше територій.

За даними Bild, окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. До цього вони нещадно били по місту з різних видів озброєння.

Американський інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.

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