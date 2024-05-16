Про майбутній напад РФ на Харків було відомо щонайменше за шість днів, вважає один з експертів.

Російська армія відкрила новий фронт у Харківській області. І хоча наступ був очікуваним, він все ж виявився успішним. Видання Der Spiegel проаналізувало причини, через які Україні не вдалося запобігти просуванню РФ.

Як зазначає видання, елемент несподіванки можна відразу виключити зі списку причин, оскільки попередження про наступ були вже давно. Ба більше, у ГУР раніше заявили, що напад розпочався за відомим графіком, про який були проінформовані всі необхідні органи влади.

"За словами військового експерта Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, не пізніше 4 травня - за шість днів до початку російського наступу - було ясно, що напад неминучий", - пише Der Spiegel.

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Видання зазначає, що вирішальними в цій ситуації виявилися три моменти.

Перший - це брак зброї

Передумовою російського успіху стало те, що армія змогла безперешкодно зосередити війська в прикордонній зоні. При цьому видання зазначає, що однією з причин, чому Україна не змогла перешкодити розгортанню ЗС РФ, була заборона Сполучених Штатів на використання поставленої ними зброї на території Росії.

Маючи американські ракетні установки HIMARS, українці могли б зупинити ворога до початку атаки. Але оскільки росіяни були розміщені за межами української території, вони були в безпеці, підкреслює Spiegel.

Другою помилкою, пише Spiegel, стали відсутні лінії оборони

Зазначається, що вздовж усього фронту протяжністю 2000 кілометрів мали бути побудовані три лінії оборони.

"За словами уряду, на ці цілі було виділено близько 800 мільйонів євро. Тільки у квітні президент Зеленський проінспектував будівництво оборонних споруд у Харківській області. Але український офіцер Денис Ярославський із міста Вовчанська заявив у своєму пості в соціальній мережі Facebook: "Першої лінії оборони і мін навіть не було", - пише видання.

І хоча очільник регіону Олег Синєгубов уже звернувся з вимогою роз'яснити ситуацію до субпідрядників, які брали участь у будівництві оборонних об'єктів, однак, як пише Spiegel, це стосується тільки третьої лінії оборони, яка була побудована цивільними компаніями - і до якої росіяни ще не дісталися.

Лінії фронту, навпаки, будуються інженерними військами або абсолютно звичайними підрозділами.

Як пояснив військовий посадовець, перша лінія знаходиться на відстані від 1,5 до 5 або 6 кілометрів від кордону, тому про бетонування не може бути й мови. Також не вистачає мін для охорони кордонів. Однак у деяких випадках на кордоні не вистачає навіть найпростіших установок, пише Spiegel. Так, військовий блогер Юрій Бутусов написав із Вовчанська, що не бачив там ні окопів, ні укриттів, хоча місто розташоване за п'ять кілометрів від російського кордону.

І третім фактором невдачі для України стала нестача військ

"В українців достатньо солдатів, щоб укомплектувати передову лінію оборони. Однак, на відміну від росіян, їм не вистачає підрозділів, які можна було б розмістити за ними. Тому проломи в обороні складніше ліквідувати", - розповів військовий експерт Франц-Штефан Гаді в інтерв'ю Spiegel.

Ситуація в Харківській області

10 травня російські загарбники пішли в наступ на півночі Харківської області. Там тривають важкі бої з окупантами, які намагаються захопити більше територій.

За даними Bild, окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. До цього вони нещадно били по місту з різних видів озброєння.

На думку військового аналітика Майкла Кларка, окупанти націлилися на Харківську область, і головна мета Росії - "перетягнути українські сили з інших місць".

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